Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Baluța (26 de ani) a fost titular in meciul pierdut de formația lui, Slovan Liberec, in deplasarea de la Teplice, scor 0-2. Alexandru Baluța este primul fotbalist roman care revine pe teren intr-un meci oficial dupa pauza provocata de coronavirus. Baluța a evoluat 56 de minute, perioada in…

- Fostul atacant al echipei Universitatea Craiova, Alexandru Baluta, este pregatit sa revina pe teren intr-un meci oficial. Campionatul din Cehia se reia, iar jucatorul roman, care evolueaza la echipa Slovan Liberec, devine astfel primul roman care va juca fotbal, dupa suspendarea cauzata de pandemie,…

- Cluburile de fotbal din campionatul Italiei au primit unda verde pentru reluarea antrenamentelor colective, insa vor fi nevoite sa astepte pana pe 28 mai pentru a sti daca sezon din Serie A se va relua, a anuntat ministrul italian al Sportului, Vincenzo Spadafora, citat de AFP. "Comitetul stiintific…

- Guvernul german a autorizat reluarea campionatului national de fotbal de prima divizie, Bundesliga, in a doua jumatate a lunii mai, a anuntat miercuri cancelarul Angela Merkel, citata de AFP. "Bundesliga poate fi reluata in a doua jumatate a lunii mai, respectand regulile care au fost…

- Detinatorul drepturilor de televizare a partidelor din Liga I, EAD.RO Interactive, a trimis o notificare la Liga Profesionista de Fotbal prin care avertizeaza ca in cazul in care campionatul intern de fotbal nu se va relua va solicita LPF si cluburilor returnarea sumelor platite in avans, plata de…

- Ministrul spaniol al Sanatatii, Salvador Illa, a estimat ca ar fi "imprudent" sa se spuna ca fotbalul profesionist din aceasta tara va fi reluat inaintea verii si a avertizat ca "lucrurile nu vor fi ca inainte", informeaza AFP si EFE. "Nu pot spune acum daca fotbalul profesionist isi va putea relua…

- Echipa masculina de handbal CS Medgidia este tot mai aproape de promovarea in Liga Nationala. Formatia dobrogeana se afla pe primul loc in clasamentul Seriei B a Diviziei A, cu 45 de puncte acumulate in 18 partide disputate. Pe locul al doilea, se afla CSM Alexandria (42 de puncte), care le sufla in…

- Meciul FC Farul Concordia Chiajna 3 1 a fost de vis pentru mijlocasul gazdelor Antonio Cruceru, cel care a marcat toate golurile "marinarilorldquo; Echipa de pe litoral a condus cu 3 0 inca din minutul 58, iar Concordia care a jucat in inferioritate numerica din startul partidei a inscris golul de onoare…