Fotbal: Wolverhampton l-a rechemat pe Patrick Cutrone de la Fiorentina

- Fundasul dreapta al echipei belgiene Racing Genk, danezul Joakim Maehle, va fi de anul viitor jucatorul italienilor de la Atalanta, a anuntat miercuri gruparea din Serie A. Dorit in vara si de Olympique Marseille, Maehle a optat in final pentru gruparea din Bergamo, urmand sa se alature…

- Manchester United a urcat pe podium in Premier League dupa o victorie dramatica obtinuta in fata formatiei Wolverhampton Wanderers, cu 1-0, marti seara, pe Old Trafford, in etapa a 16-a a campionatului de fotbal al Angliei. Marcus Rashford a adus victoria ''diavolilor rosii'', in min.…

- "Dumnezeu m-a scapat de ceva grav", a reactionat Neymar, atacantul lui Paris Saint-Germain, dupa accidentarea la glezna stanga suferita in meciul cu Olympique Lyon, de duminica, din campionatul de fotbal al Frantei, transmite L'Equipe. Foto: (c) YOAN VALAT/EPA PSG a indicat luni ca Neymar, care…

- Atacantul brazilian Neymar, care a suferit o entorsa la glezna stanga la meciul cu Olympique Lyon, va fi indisponibil aproximativ trei saptamani si nu va mai juca in acest an pentru Paris Saint-Germain. Potrivit L'Equipe, Neymar ar urma sa revina in competitie la 13 ianuarie, la meciul cu…

- Atacantul francez Kylian Mbappe, la doar 21 de ani, a ajuns la cota 100 de goluri marcate doar in 137 meciuri in tricoul echipei Paris Saint-Germain, dupa ce a inscris un gol in partida de sambata cu Olympique Marseille (3-1), noteaza EFE. Campionul mondial devine al cincilea jucator care intra in clubul…

- Atacantul echipei Tottenham Hotspur, Harry Kane, va rata meciul de joi seara, din Europa League, din deplasare, cu LASK Linz din cauza unei accidentari, dar ar putea fi pe teren la derbyul de duminica, din Premier League, cu Arsenal, a declarat antrenorul Jose Mourinho, scrie dpa. Mourinho nu a specificat…

- Atacantul francez Andre-Pierre Gignac a devenit fotbalistul european cu cele mai multe goluri marcate in campionatul Mexicului, dupa ce a reusit o dubla pentru Tigres in fata formatiei Toluca (2-1), ajutandu-si echipa sa se califice in faza finala a Turneului Apertura, informeaza L'Equipe.…

- Echipa Wolverhampton Wanderers a obtinut a patra victorie de la debutul actualei editii a campionatului de fotbal al Angliei, impunandu-se pe teren propriu, cu scorul de 2-0, in fata formatiei Crystal Palace, vineri seara, intr-o partida contand pentru etapa a 7-a din Premier League. "Lupii"…