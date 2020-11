Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 11 nov – Sputnik. La cei 37 de ani, veteranul Goran Pandev a marcat singurul gol in minutul 56. Mijlocașul lui Genoa a finalizat din situație de unu-la-unu cu portarul. Georgia nu a avut puterea sa revina, chiar daca a jucat pe propria arena. In Grupa C de la EURO 2020, Macedonia…

- Potrivit MAE, in conformitate cu informatiile comunicate public de catre autoritatile italiene, sunt exceptate de la obligativitatea supravegherii medicale si a autoizolarii pentru o perioada de 14 zile la intrarea in Republica Italiana persoanele care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii: nu…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, duminica seara, in grupele Ligii Natiunilor, potrivit news.ro:Polonia – Italia 0-0Franta – Portugalia 0-0 Islanda – Danemarca 0-3 Au marcat: Sigurjonsson ’45 (autogol), Eriksen ’46, Skov ‘61Israel – Cehia 1-2Au marcat:…

- Romania a fost eliminata in semifinalele barajului de calificare la EURO dupa 1-2 cu Islanda, astfel ca nu va participa la turneul final de anul viitor. Finalale play-off-ului pentru Euro 2020 se disputa pe 12 noiembrie 2020.Meciurile decisive sunt: Ungaria - Islanda, Irlanda de Nord - Slovacia, Serbia…

- Romania și-a luat adio de la Euro 2020 dupa infrangerea din semifinala barajului de calificare, 1-2 cu Islanda. Vezi AICI toate detaliile despre meciul Islanda - Romania 2-1 Islanda va juca pentru un loc la Campionatul European cu Ungaria, care a invins-o cu 3-1 pe Bulgaria. „Tricolorii” au dezamagit…

- Exceptand meciul dintre Islanda și Romania (2-1), alte 7 partide din semifinalele barajului de calificarea la EURO s-au disputat joi seara. Norvegia și Irlanda de Nord, adversarele Romaniei din Liga Națiunilor, au fost in acțiune. Finalale play-off-ului pentru Euro 2020 se disputa pe 12 noiembrie 2020.Meciurile…

- Fundașul stanga Mario Camora (33 de ani) a greșit la golul de 2-0 marcat de Islanda, in minutul 35, prin Gylfi Sigurdsson (31 de ani). Partida dintre Islanda și Romania se va disputa astazi, de la ora 21:45 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV;Daca vor trece de Islanda,…

- Nationala de fotbal a Romaniei va infrunta echipa Islandei, joi seara, pe Stadionul Laugardalsvollur din Reykjavik, de la ora 21:45 (ora Romaniei), in semifinalele barajului pentru EURO 2020. Daca va castiga in fata Islandei, Romania va disputa pe 12 noiembrie, in deplasare, finala play-off-ului,…