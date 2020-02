Stiri pe aceeasi tema

- Sergiu Hanca (28 de ani) a inscris din nou pentru Cracovia, in meciul pierdut de echipa sa in deplasare cu Legia Varșovia, scor 1-2. In derby-ul primelor doua clasate din Polonia, romanul a inscris in minutul 51, din penalty, la scorul de 2-0 in favoarea Legiei. Golul lui Hanca a reaprins speranțele…

- Mijlocasul roman Erik Bicfalvi a marcat golul prin care Ural Ekaterinburg a terminat la egalitate cu TSKA Moscova, sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Rusiei. Bicfalvi a deschis scorul pentru oaspeti in min. 72, dar Mario Fernandes a egalat pentru TSKA (90+1).…

- Internationalul roman Ianis Hagi a marcat doua goluri pentru Glasgow Rangers, care a invins-o pe Sporting Braga cu scorul de 3-2, joi seara, pe Ibrox Park, in prima mansa a saisprezecimilor de finala ale Europa League la fotbal. Mijlocasul ofensiv a fost eroul echipei scotiene, care a…

- O vizita la Auschwitz, dupa 75 de ani Intrarea la Auschwitz, astazi. Foto: Annamaria Damian Am calatorit la Cracovia, de la Madrid, cu un grup de spanioli, la inceputul lunii februarie, dupa câteva zile de la comemorarea a 75 de ani de la eliberarea lagarului de la Auschwitz. De fapt,…

- Internationalul roman Tudor Baluta (20 ani) a fost imprumutat de clubul englez de fotbal Brighton la formatia olandeza ADO Den Haag, pana la data de 30 iunie, a anuntat gruparea din Premier League, vineri, pe site-ul sau oficial. Mijlocasul roman va evolua pentru penultima clasata in Eredivisie,…

- Mijlocasul roman Florentin Matei, care in prima parte a sezonului a jucat la Astra Giurgiu, a semnat un contract cu echipa cipriota de fotbal Apollon Limassol, valabil pana in mai 2021, a anuntat clubul din Insula Afroditei pe site-ul sau oficial. Matei (26 ani), care a disputat 13 partide in acest…

- Sergiu Hanca (27 de ani) se reinventeaza in Polonia, la KS Cracovia, dupa o desparțire brusca de Dinamo, cauzata de scandalul in care a fost implicata soția sa cu ultrașii „cainilor” la finalul lui 2018. Ajuns la KS Cracovia pentru o suma infima, aproximativ 60.000 de euro, Hanca a avut evoluții extrem…

- Sergiu Hanca (27 de ani) are in continuare o perioada prielnica la Cracovia, echipa aflata pe locul 3 in campionatul Poloniei. Fostul mijlocaș al lui Dinamo a reușit o pasa decisiva in victoria de duminica impotriva lui Rakow, scor 3-0, iar assist-ul sau a starnit „explozia” de bucurie a soției Andreea,…