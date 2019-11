Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat, astazi, cu unanimitate de voturi, propunerea Comisiei Tehnice ca Mirel Radoi sa preia functia de seletioner al echipei nationale de seniori a Romaniei.In aceasta situatie, Razvan Burleanu, presedintele FRF, a fost mandatat sa discute cu Radoi…

- Comitetul Executiv al FRF a aprobat azi, cu unanimitate de voturi, numirea lui Mirel Radoi in functia de selectioner al echipei nationale de fotbal a Romaniei. Acesta ar avea drept mandat calificarea echipei la Campionatul Mondial care va fi organizat peste doi ani. Mirel Radoi, care a ocupat functia…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, luni, ca ar fi multumit daca echipa nationala a Romaniei ar obtine patru puncte in meciurile cu Spania si Malta, si foarte fericit in situatia in care ar