Oliver Kahn, fostul portar emblematic al echipei Bayern Munchen si al nationalei Germaniei, pentru care a jucat de 86 de ori, a devenit incepand cu 1 ianuarie membru in consiliul de administratie al clubului bavarez, relateaza cotidianul L'Equipe. Kahn, in varsta de 50 de ani, care a aparat buturile bavarezilor in perioada 1994-2008, ar urma sa devina incepand din 2022 presedintele consiliului de administratie al clubului Bayern Munchen, in locul legendarului Karl-Heinz Rummenigge. "Noi il vom forma si vom face in asa fel incat el sa poata prelua functia de presedinte in cele mai bune conditii",…