Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, joi seara, dupa victoria cu 4-0 din partida cu NK Rudar Velenje, ca se bucura de calificarea in turul 3 preliminar al Europa League si considera ca in meciul urmator, unde formatia sa o va intalni pe Hajduk Split, sansele vor fi egale. "Important este in primul rand ca am reusit sa ne calificam. Am facut o partida foarte buna cu Rudar, am marcat 4 goluri si ne-am mai creat inca 4-5 ocazii clare. De asemenea, nu am primit gol, iar asta e un lucru important. Chiar daca nu am avut un adversar foarte puternic, e foarte bine ca am reusit…