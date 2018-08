Fotbal: Mineru Baia Mare pierde derby-ul cu Recea din Cupa Romaniei (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal a alcatuit programul fazei III din Cupa Romaniei, iar una dintre jocurile cheie ale acestei faze este derby-ul maramuresean dintre CS Minaur Baia Mare si ACS Fotbal Comuna Recea. Partida dintre cele doua reprezentante ale Maramuresului la nivelul esalonului trei se va disputa…

- Aeroportul International Maramures a facut publica, pe site-ul institutiei , invitatia de participare pentru intocmirea unui studiu de fezabilitate cu tema “Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Maramures”. “Obiectivele proiectului sunt de indeplinire a cerintelor…

- Miercuri, 15 august de la ora 17 a inceput pe stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare partida dintre CS Minaur și Unirea Tașnad, meci ce conta pentru faza a doua naționale a Cupei Romaniei la fotbal. CS Minaur a reușit sa se impuna cu 3-1. CS Minaur a deschis scorul rapid, din penalty, dupa care…

- Tirgul Mare al Bistritei se deschide pe 24 august si se va intinde pe perioada a 10 zile. Cu ocazia acestei manifestari, vor concerta la Bistrita nume importante din showbizz, printre care Andreea Balan, tefan Banica Junior, Delia, Liviu Teodorescu. Primarul Ovidiu Cretu a anuntat ca, „Targul Mare…

- CS Minaur Baia Mare promoveaza in Liga a treia dupa ce se impune in deplasare cu scorul de 2-0 (0-0) in fața echipei CSC Sanmartin. Dat fiind ca in tur scorul a fost de 0-0, campioana Maramureșului obține promovarea in Liga a treia, grație golurilor reușite azi de Marius Feraru (min. 2) și Sandu…

- Peste 150 de angajati ai companiilor E.ON din Romania si-au dovedit solidaritatea cu persoanele aflate in suferinta, donand sange in cadrul campaniei #missingtype, desfasurata in perioada 11 iunie - 15 iunie, in preajma Zilei Mondiale a Donatorului de Sange. Cei 70 de litri donati cu acest prilej pot…

- Pe lânga Cluj-Napoca proiectul functioneaza acum si la Bistrita, Satu-Mare, Adjud, Constanta, Bucuresti, iar de doua saptamâni si la Zalau. Raimonda Boian, co-fondator al asociatiei explica ce au însemnat toti acesti cinci ani, de unde s-a pornit, ce s-a realizat pâna…