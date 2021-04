Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United - AS Roma și Villarreal - Arsenal sunt confruntarile din semifinalele UEFA Europa League! Azi, de la ora 22:00, sunt programate meciurile din prima manșa, iar confruntarea de pe Old Trafford se anunța cu adevarat spectaculoasa! Finala din semifinale! Cam așa au numit englezii dubla…

- Partida dintre echipele Manchester United si Granada CF, programata joi, 15 aprilie, de la ora 22.00, pe stadionul „Old Trafford”, contand pentru mansa secunda a sferturilor de finala ale Europa League la fotbal, va fi arbitrata de romanul Istvan Kovacs, informeaza uefa.com. Arbitri asistenti - Vasile…

- Romanul Istvan Kovacs va arbitra meciul dintre Manchester United si Granada CF, care va avea loc joi, de la ora 22:00, pe Stadionul ''Old Trafford'', in mansa secunda a sferturilor de finala ale competitiei de fotbal Europa League, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenti vor fi compatriotii…

- Manchester United, Villarreal si AS Roma au obtinut victorii in deplasare, joi seara, in prima mansa a sferturilor de finala ale Europa League la fotbal. Manchester United a invins-o pe Granada cu 2-0, prin golurile inscrise de Marcus Rashford (31) si Bruno Fernandes (90 - penalty), dupa…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a schimbat ordinea meciurilor din optimile de finala ale Europa League dintre echipele Tottenham Hotspur si Dinamo Zagreb, astfel ca englezii ii vor gazdui in cele din urma pe croati pe 11 martie la Londra, iar meciul retur va avea loc pe 18 martie la Zagreb, informeaza…

- Accidentat la aductorul stang, atacantul lui AC Milan, suedezul Zlatan Ibrahimovic, ar putea rata partidele din optimile de finala din Europa League impotriva fostului sau club, Manchester United, turul fiind programat pe 11 martie, pe Old Trafford, potrivit mass-media italiene, scrie AFP. …

- Manchester United, Tottenham Hotspur si AS Roma au facut pasi mari spre optimile de finala ale Europa League la fotbal, in urma victoriilor concludente obtinute joi seara, in deplasare, in turul saisprezecimilor de finala ale competitiei. Foto: (c) Massimo Pinca/REUTERS…

- Manchester United și Everton au incheiat la egalitate partida pe Old Trafford, scor 3-3, in runda #23 din Premier League. Edinson Cavani a deschis scorul pe Old Trafford și a ajuns la a treia reușita din 2021. Atacantul uruguayan a marcat cu capul din centrarea lui Marcus Rashford. Bruno Fernandes a…