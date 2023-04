Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua și Poli Iași au remizat, scor 2-2, in derby-ul rundei cu numarul 3 din play-off-ul ligii secunde. Leo Grozavu (55 de ani), antrenorul gruparii din Moldova, a fost nemulțumit de prestația elevilor sai și a oferit un pronostic pentry derby-ul de runda viitoare. Leo Grozavu, dupa CSA Steaua…

- Astazi, de la ora 19:00, Steaua Bucuresti – Politehnica Iasi, in etapa a III-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal. Politehnica Iasi are posibilitatea de a face uitata prestatia din runda precedenta, cand a risipit doua puncte in Copou in duelul cu modesta grupare buzoiana Gloria. Adica o echipa…

- Politehnica Iasi confirma ca este una dintre echipele care beneficiaza de cele mai bune conditii din Liga a II-a, ba chiar si peste cele existente la multe cluburi din Liga I. Pentru ca antrenorul echipei, Leo Grozavu, a fost nemultumit de starea terenurilor din Iasi, afectate de precipitatiile cazute…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a aflat, astazi, programul jocurilor din Play-off. In prima runda, elevii lui Dragoș Militaru vor evolua pe Ghencea, cu Steaua, urmand ca apoi Dinamo sa vina la Dej, intr-un meci care cel mai probabil se va juca cu casa inchisa. Programul jocurilor Unirii Dej din Play-off-ul…

- Vineri, 3 martie: Otelul Galati – Csikszereda Miercurea Ciuc 1-0.Sambata, 4 martie: FC Brasov – Unirea Constanta 5-2, Progresul Spartac – CSC Dumbravita 0-0, Viitorul Pandurii Targu Jiu – CSM Slatina 0-1, Concordia Chiajna – Ripensia Timișoara 2-1, CSC Selimbar – Dinamo 1-2, Unirea Dej – Metaloglobus…

- Vacanta in care se afla echipele din Liga a II-a de fotbal a prilejuit si efectuarea de calcule asezate legate de situatiile din clasament. La ora actuala, ca urmare a faptului ca multe dintre echipele fruntase au schiopatat pe finalul lui 2022, lupta pentru calificarea in play-off, acolo unde vor juca…