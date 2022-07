Fotbal/ Liga a III-a: Aerostar, debut ca… la teatru

Stiri pe aceeasi tema

- Divizionara C Aerostar Bacau iși va incheia prima saptamana de pregatire cu un joc de verificare in compania unei alte formații din Liga a III-a, Știința Miroslava. Programata inițial la Roman, partida se va desfașura pe terenul Miroslavei, data și ora ramanand neschimbate: sambata, 16 iulie, de la…

- Divizionara C Aerostar Bacau iși intinde aripile pentru un nou zbor. Aripi tinere, la propriu și la figurat. Anul trecut, a fost Bogdan Bacalu, titularizat ca fundaș stanga la doar 15 ani. Sezonul acesta, pe postul de fundaș dreapta il vom vedea, la rastimpuri, pe Razvan Tilibașa. Și el in varsta de…

- „Aviatorii” și-au reluat pregatirile luni, la baza proprie, sub conducerea lui Mișu Ionescu in vederea campionatului ce va debuta pe 27 august Divizionara C Aerostar Bacau a pus punct vacanței, reluandu-și pregatirile luni, la baza proprie, sub conducerea antrenorului Mișu Ionescu. Clasata pe locul…

- Dupa 3-3 in meciul tur de acasa, campioana Bacaului a pierdut cu 4-3 returul de sambata, de la Vaslui, contra Rapidului Brodoc, golul decisiv fiind inscris pe final de Ponea Bacaul ramane cu doua echipe in Liga a III-a: Aerostar și FC Dinamo. CSM Bacau a retrogradat la finalul sezonului 2021-2022, in…

- Weekendul trecut s-a dat startul in play-off-ul Ligii a IV-a bacauane, care reunește fruntașele sezonului regulat posesoare de CIS eliberat de Ministerul Sportului: Unirea Bacau și Siretu Saucești (Seria 1), Sportul Onești și Viitorul Curița/ CSȘ Onești (din Seria 2). Prima etapa din play-off a aparținut…

- Sezonul regulat al Ligii a IV-a se apropie de final. Weekend-ul trecut s-a derulat etapa a 21-a, pentru ca astazi și maine sa aiba loc runda de final. Pentru echipele care trag la titlu și, implicit, la promovarea in C nu va fi timp de pauza deoarece sambata, 14 mai va debuta play-off-ul care va […]…

- La prima sa participare in campionatul județean, gruparea fondata de Daniel Munteanu și Cristi Vranceanu și-a adjudecat Seria 2 și se pregatește pentru play-off. In lotul oneștean se regasesc mai mulți jucatori din propria pepiniera, școala de fotbal a Sportului fiind inființata in 2014 Dupa ani de…