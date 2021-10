Stiri pe aceeasi tema

- Start de campionat complicat pentru singura echipa de fotbal feminin a Bacaului, Magura 2012. Invinse cu 1-5 la debut, in deplasare, de Vulpițele Gașbene Roman, Pisicile Roșii au pierdut la scor, 0-5 și meciul de acasa, din etapa a doua, disputat duminica, impotriva liderei Navobi Iași. Putem spune…

- CSM Bacau și FC Dinamo Bacau au fost invinse acasa, in timp ce Aerostar a remizat pe terenul Faureiului O noua etapa rea pentru divizionarele C bacauane. Cu un singur punct din noua. Sambata, in runda a patra CSM Bacau și FC Dinamo Bacau au pierdut acasa in fața Hușanei Huși (0-1), respectiv Focșaniului…

- A fost mare sarbatoare in comuna Magura. Duminica, 12.09. 2021, alaturi de invitați, elevi , parinți, preoți din comuna Magura, consilieri locali, cadre didactice, personal didactic auxilia și nedidactic, comunitatea a trait momente de bucurie și satisfacție la festivitatea de inaugurare a GRADINIȚEI…

- Parcursul divizionarei C bacauane Aerostar in Cupa Romaniei s-a incheiat in turul al patrulea. Marți, „aviatorii” au fost eliminați de o alta echipa de Liga a III-a, Șomuz Falticeni, care sși-a adjudecat manșa unica, desfașurata pe teren propriu, cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Eduard Ciobanu,…

- Aflata inaintea unui nou start de campionat, singura echipa de fotbal feminin a Bacaului, Magura 2012 iși pune toate speranțele in proiectul de finanțare inaintat catre Consiliul Local Campionat nou, probleme vechi. Singura echipa de fotbal feminin a Bacaului, Magura 2012 se pregatește sa inceapa o…

- A doua zi dupa incheierea stagiului de pregatire centralizata de la Darmanești, Aerostar Bacau a disputat al treilea amical al verii pe care l-a caștigat cu scorul de 1-0, prin reușita din minutul 57 a golgheterului sau Aerostar Bacau a intrat in linia dreapta a pregatirilor pentru campionatul Ligii…

- „Aviatorii” și-au incheiat ieri cantonamentul de la Darmanești, iar azi, de la ora 11.00, vor susține cel de-al treilea test al verii, intalnind, pe propriul stadion, o alta divizionara C, Bucovina Radauți O noua etapa de pregatire pentu divizionara C Aerostar Bacau. Și un nou meci de verificare. „Aviatorii”…

- In vederea executarii unor lucrari de modernizare (instalare grup electrogen – rezerva in alimentarea cu energie electrica) la GA Margineni, va informam ca in data de 18.07.2021, intre orele 6:00 – 10:00, va fi intrerupta alimentarea cu apa pe conducta de transport Stația de Pompare Margineni – Stația de…