- Etapa cu numarul 7 din Liga 5 Academy, zona Campia Turzii, se va desfașura duminica 29 octombrie 2023, iar in cadrul acesteia, doua partide se anunța a fi cele mai importante, respectiv Spicul 1958 Luna (loc.3/12p) cu Șoimii Padureni (loc.4/12p) și Progresul Boian (loc.7/8p) cu Viitorul Transilvania…

- Doar cinci partide se vor juca duminica, 15 octombrie, in etapa a V-a din Liga 5 ACADEMY, zona Campia Turzii, dupa ce meciul dintre ocupanta locului trei din clasament, Spicul 1958 Luna și „lidera” Șoimii Campia Turzii a fost amanat. Restul meciurilor care se vor juca in aceasta etapa sunt urmatoarele:…

- Astazi s-au jucat meciurile etapei cu numarul patru din Liga a 5-a ACADEMY, zona Campia Turzii, runda in care am consemnat victoria obținuta in deplasare de UST Cornești pe terenul echipei Progresul Boian. Cealalta formație care are și ea maxim de puncte și care a devenit noul lider al clasamentului,…

- Etapa cu numarul patru din Liga a 5-a ACADEMY, zona Campia Turzii, se va disputa duminica 8 octombrie. Partidele care se anunța a fi cele mai disputate in aceasta runda sunt Progresul Boian cu UST Cornești și Viitorul Transilvania Turda impotriva Chimiei Turda. Dupa disputarea primelor trei etape, in…

- In aceasta dimineața, pe terenul Bazei Sportive din comuna Luna s-a disputat meciul dintre formațiile Spicul 1958 Luna și Viitorul Transilvania Turda, acesta contand pentru etapa a 3-a din Liga 5 ACADEMY, zona Campia Turzii. La capatul celor 90 de minute de joc, echipa din Luna s-a impus cu categoricul…

- In prima zi a lunii octombrie se va disputa etapa a III-a din Liga 5 ACADEMY, zona Campia Turzii, o etapa in care meciul ce pare a fi cel mai important se va juca la Luna intre formația locala Spicul 1958 și Viitorul Transilvania Turda. Inaintea disputarii acestei etape avem trei formații care au obținut…

- Viitorul Transilvania Turda s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei-faza locala din Liga a 5-a, zona Campia Turzii, dupa ce astazi, intr-o partida ce s-a desfașurat pe Stadionul Municipal din Turda, a invins cu scorul de 3-2 (1-1) pe Spicul 1958 Luna. In primele 15 minute ale primei reprize echipa…

- In aceasta dimineața la sediul AJF Cluj a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din etapa a doua a Cupei Romaniei, din liga a cincea, zona Campia Turzii, ediția 2023-2024. Cele trei meciuri programate sunt urmatoarele: ⚽️ Viitorul Transilvania Turda – Spicul 1958 Luna ⚽️ Steaua Roșie Bolduț – Progresul…