Sticla Arieșul Turda a pierdut astazi, scor 0-1, in fața celor de la Vulturul Mintiu Gherlii, intr-o partida ce a contat pentru etapa a IX-a din liga a patra. Oaspeții au avut mai mult posesia in primele minute, dar prima ocazie a venit la poarta „vulturilor”, șutul lui Vereș trecand puțin peste (min 9). Mintiu [...] Articolul Fotbal, Liga 4: Infrangere pentru Sticla Arieșul Turda in confruntarea cu „vulturii” din Mintiu Gherlii (Video) apare prima data in TurdaNews .