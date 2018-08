Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Concordia Chiajna a invins pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), nou promovata AFC Hermannstadt, intr-o partida contand pentru etapa a patra a Ligii I de fotbal, disputata sambata. Ilfovenii au deschis scorul in minutul 38, in urma unei lovituri de la 11 m transformata de Paul…

- Echipa Gaz Metan Medias a invins pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (1-1), formatia FC Dinamo Bucuresti, in ultimul meci al etapei a treia a Ligii I de fotbal, disputat luni seara. Gazdele au deschis scorul in...

- Echipa Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Universitatea Craiova, intr-o partida din cadrul etapei a 2-a a Ligii I de fotbal, disputata duminica. Gazdele, care au...

- Universitatea Craiova si Politehnica Iasi au terminat la egalitate, 0-0, luni seara, in Banie, in ultimul meci din prima etapa a Ligii I de fotbal. Universitatea si-a creat numeroase ocazii de gol, dar nu a reusit sa fructifice. Echipa antrenata de Devis Mangia nu a castigat niciunul din cele doua meciuri…

- Gruparea CSM Politehnica Iasi a primit dreptul de utilizare a siglei si a marcii verbale FC Politehnica Iasi, denumire sub care va activa in sezonul viitor al Ligii I, documentele fiind verificate in acest sens de Liga Profesionista de Fotbal, informeaza news.ro."Liga Profesionista de Fotbal…

- Vedeta nationalei de fotbal a Braziliei, Neymar (PSG), spune ca daca s-ar fi aflat pe teren la meciul nationalei tarii sale contra Germaniei (1-7), din semifinalele CM 2014, rezultatul ar fi fost cu totul altul. ''Mi-as dori foarte mult sa se rejoace acest meci. Cu mine pe teren. Cred ca rezultatul…

- Joi, 17 mai, a avut loc, la sediul Asociației Județene de Fotbal (AJF) Cluj, tragerea la sorți pentru semifinalele Cupei Romaniei, faza județeana. Așa se face ca in penultimul act al competiției ALVIO Cuzdrioara va intalni, pe teren propriu, formația Arieșul Turda. Partida este programata sa aiba loc miercuri,…