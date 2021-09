Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru derbiul FCSB - Dinamo, programat, duminica, de la ora 21.00, pe Arena Nationala, in etapa a VIII-a a Ligii I.El va fi ajutat de asistentii Ovidiu Artene si Alexandru Cerei, precum si de rezerva Viorel Flueran. Cornel Sorescu va fi observator de arbitri…

- FC Voluntari a invins-o pe Chindia Targoviste cu scorul de 2-1 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, in primul meci din etapa a 7-a a Ligii I de fotbal. Ilfovenii s-au impus prin golurile marcate de Ion Gheorghe (25) si Adam Nemec (69), la primul meci dupa ce fundasul Gabriel Tamas (integralist)…

- Laurențiu Reghecampf (45 de ani) a prefațat disputa dintre CS Universitatea Craiova și Gaz Metan Mediaș, din runda cu numarul 6 a Ligii 1. CS Universitatea Craiova - Gaz Metan Mediaș e sambata, de la ora 18:30, liveTEXT pe GSP.ro. Laurențiu Reghecampf are o singura victorie pe banca celor de la CS…

- In Liga I de fotbal, vineri, s-au disputat primele doua jocuri din cea de-a treia etapa a noului sezon: Gaz Metan Mediaș -FC Argeș Pitești 2-2 (foto) și Rapid București-Farul Constanța 0-0. Runda continua sambata, 31 iulie, cu jocurile FC Voluntari-FC Universitatea Craiova 1948 (ora 19.15) și CFR Cluj-Chindia…

- FC Voluntari și FCU Craiova se intalnesc sambata de la 19:15 in etapa a 3-a a Ligii 1. Partida poate fi urmarita in direct la TV pe direct pe Digi Sport 1, Look Sport și Telekom Sport și LIVETEXT pe GSP. ...

- Formatia de pe litoral se confrunta cu mai multe absente la meciul de duminica. Farul Constanta sustine duminica, 25 iulie, primul meci pe teren propriu din noul sezon al Ligii 1, intalnind pe terenul centra al Academiei Hagi, de la Ovidiu, Gaz Metan Medias.Partida va incepe la ora 18.30.Echipa de pe…

- In prima etapa din sezonul 2021 2022 al Ligii 1, Farul Constanta a remizat in deplasare, cu UTA. Aflata pe locul opt in Liga 1, cu un punct, Farul sustine urmatorul meci de campionat duminica, 25 iulie, de la ora 18.30, la Ovidiu, cu Gaz Metan Medias. Romania, cu cinci jucatori de la Farul in lot, sustine…