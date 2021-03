Echipa Leeds United a invins vineri seara, in deplasare, cu 2-1, pe Fulham, in meciul de deschidere al etapei a 29-a din Premier League, un prim succes al elevilor lui Marcelo Bielsa dupa trei partide consecutive fara victorie.



Patrick Bamford a deschis scorul pentru Leeds in minutul 29, Joachim Andersen a egalat in minutul 38, pentru ca Raphinha sa inscrie golul victoriei in partea a doua a meciului, in minutul 58.



Leeds United este acum pe locul 11 in clasament, cu 39 de puncte, in timp ce Fulham este pe 18, cu 26 de puncte, si lupta pentru evitarea retrogradarii.

