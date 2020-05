Jagiellonia Bialystok, cu fundasul roman Bogdan Tiru titular, a invins-o cu 1-0 in deplasare pe KS Cracovia, la care Cornel Rapa si Sergiu Hanca au fost titulari, duminica, in etapa a 27-a a campionatului de fotbal al Poloniei. Unicul gol al partidei a fost reusit de Przemyslaw Mystkowski (88), la doar doua minute de la intrarea sa pe gazon. Hanca a primit un cartonas galben in min. 19. Tiru a jucat doar 37 de minute la oaspeti, dupa care a fost inlocuit cu Andrej Kadlec. In alte partide jucate duminica, Wisla Plock a fost invinsa acasa de Korona Kielce cu 4-1, iar Lechia Gdansk s-a impus dramatic…