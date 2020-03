Clubul maghiar de fotbal Kisvarda FC a reziliat contractele jucatorilor Gheorghe Grozav si Iasmin Latovlevici dupa ce acestia au plecat fara permisiune in Romania, in contextul pandemiei de coronavirus, a anuntat gruparea ungara intr-un comunicat de presa postat pe site-ul oficial. Directorul sportiv Revesz Attila sustine ca jucatorii romani au dat dovada de iresponsabilitate, punand in pericol sanatatea colegilor si a familiilor. Conform acestuia, Grozav si Latovlevici, care mai aveau contracte pana in vara cu formatia maghiara, au plecat saptamana trecuta in Romania, iar marti nu s-au prezentat…