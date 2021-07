Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al Transporturilor, Grant Shapps, ii avertizeaza pe suporterii italieni sa nu calatoreasca spre Anglia pentru finala EURO 2020. Naționala de fotbal a Italiei intalnește duminica selecționata Angliei, pe stadionul Wembley din Londra. Aproximativ 60.000 de spectatori sunt așteptați…

- Finala EURO 2020 la fotbal va opune, duminica (ora 22:00), pe Stadionul Wembley din Londra, echipele Italiei, care are un singur titlu continental, in urma cu 53 de ani, si Angliei, care joaca in premiera o finala de Campionat European, potrivit Agerpres. Italia a pierdut cele doua finale…

- Testoasa austriaca Sigmund, devenita marele oracol al EURO2020 in tara sa, a pronosticat vineri victoria Italiei asupra Angliei la finala care se va disputa duminica pe stadionul Wembley (Londra), relateaza EFE.

- Testoasa austriaca Sigmund, devenita marele oracol al EURO2020 in tara sa, a pronosticat vineri victoria Italiei asupra Angliei la finala care se va disputa duminica pe stadionul Wembley (Londra), relateaza EFE. Ca si in predictiile sale anterioare, ingrijitorii au plasat doua boluri cu…

- Nationala de fotbal a Angliei s-a calificat in finala EURO 2020, dupa ce a trecut, pe stadionul „Wembley” din Londra, in semifinale, de reprezentativa Danemarcei, cu scorul de 2-1 (1-1, 1-1), dupa prelungiri, la capatul unei partide in care diferenta a facut-o un penalty controversat. Danezii au deschis…

- Fostul mare antrenor al fostei prim-divizionare Foresta Suceava, Marin Barbu, este de parere ca finala Campionatului European de fotbal s-ar putea disputa intre Italia și Anglia. In penultimul act al competiției, Italia va intilni Spania, in timp ce Anglia va juca impotriva Danemarcei. Ambele partide…

- Echipa de fotbal a Angliei s-a calificat in sferturile de finala ale EURO 2020, dupa ce a invins formatia Germaniei cu scorul de 2-0 (0-0), marti seara, pe Stadionul Wembley din Londra, in optimile de finala ale competitiei.

- Echipa de fotbal a Angliei s-a calificat in sferturile de finala ale EURO 2020, dupa ce a invins formatia Germaniei cu scorul de 2-0 (0-0), marti seara, pe Stadionul Wembley din Londra, in optimile de finala ale competitiei. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea)