- Glasgow Rangers a reușit sa o invinga in deplasare cu 2-0 pe rivala Celtic, in marele derby al Campionatului Scoției de fotbal. Protagonistul victoriei a fost fundașul Connor Goldson, care a inscris ambele goluri ale trupei lui Steven Gerrard.

- Rangers a caștigat derby-ul orașului Glasgow chiar pe terenul rivalei Celtic, scor 2-0, intr-un meci disputat sambata in etapa a 11-a campionatului scotian de fotbal. Mijlocașul roman Ianis Hagi (21 de ani) a fost rezerva neutilizata, la invingatori. Ambele goluri au fost inscrise de Goldson, in minutele…

- Ianis Hagi (21 de ani) și Rangers au o partida extrem de importanta sambata, in compania marei rivale Celtic. Pentru mijlocașul roman, ar putea fi prima apariție in derby-ul Scoției. Ianis Hagi a parasit acțiunea echipei naționale și se pregatește pentru unul dintre cele mai importante meciuri la nivel…

- Ianis Hagi are mari probleme la echipa nationala, dupa doua prestatii modeste si un conflict neașteptat cu Mirel Radoi. Și, mai nou, lucrurile s-ar putea complica și la echipa de club. Tocmai cand pentru Glasgow Rangers urmeaza cel mai important meci al sezonului, derby-ul cu Celtic. Conform footballfancast.com,…

- Hamilton a terminat meciul in zece oameni, Scott McMann primind al doilea cartonas galben. Internationalul roman Ianis Hagi a marcat primul sau gol in acest sezon al campionatului de fotbal al Scotiei, in meciul castigat de Glasgow Rangers cu scorul de 2 0, in deplasare, cu Hamilton Academical, sambata,…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a jucat doar din minutul 86 in victoria lui Glasgow Rangers, 2-0 acasa cu Kilmarnock, sambata, in etapa a 5-a a campionatului Scotiei. Titular in primele patru etape, Ianis Hagi a fost introdus de antrenorul Steven Gerrard in locul lui Ryan Kent, cel care a punctat in minutul…

- Ianis Hagi a avut un start de sezon dezamagitor in Scoția, cu zero pe linie la nivel de goluri și pase decisive. Analiștii TV din Scoția și chiar fanii lui Glasgow Rangers cer ca romanul sa nu mai prinda echipa o lunga perioada. Unii vorbesc deja despre „țeapa” pe care și-a luat-o vicecampioana Scoției…

- Ianis Hagi a avut un inceput foarte modest de sezon la Glasgow Rangers. In primele trei partide la vicecampioana Scoției, romanul este fara gol și pasa de gol. Șansele ca Ianis sa ramana titular pentru formația pregatita de Steven Gerrard sunt din ce in ce mai mici. Asta chiar daca fanii ii acorda in…