- Karl-Heinz Rummenigge, președinte la Bayern Muchen din 2002, a decis sa-și încheie contractul cu campioana Bundesligii, iar ca urmare, bavarezii vor avea un nou președinte, legendarul fost jucator al acestora, Oliver Kahn.Ajuns la 65 de ani, Karl-Heinz Rummenigge a decis sa-și încheie…

- ​Campion mondial cu nationala Germaniei în 2014, mijlocasul Sami Khedira si-a anuntat retragerea din activitate, la finalul acestui sezon, la 34 de ani.În prezent la Hertha Berlin, Khedira a câstigat si Liga Campionilor cu Real Madrid în 2014.El a mai câstgat…

- Bayern Munchen, campioana a Germaniei si in actualul sezon, a remizat sambata, in deplasare, 2-2, cu Freiburg, in penultima etapa, meci care a consemnat si egalarea, de catre Robert Lewandowski, a recordului de goluri reusit intr-un sezon din campionatul intern (40) de legendarul Gerd Muller.…

- Mainz 05 a produs o mare surpriza sambata, in etapa a 31-a din Bundesliga, invingand cu 2-1, pe teren propriu, campioana en-titre si liderul la zi, Bayern Munchen, rezultatul amanand deznodamantul cu privire la campioana din acest sezon. Jonathan Burkardt (3) si Robin…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski a reluat antrenamentele cu Bayern Munchen, dar nu va fi apt de joc marti, in Bundesliga, impotriva celor de la Bayer Leverkusen, in etapa a 30-a, a declarat luni antrenorul Hansi Flick, scrie AFP. In schimb, tehnicianul a mentionat ca Lucas Hernandez s-a recuperat…

- Atacantul brazilian Neymar, unul dintre artizanii calificarii echipei Paris Saint-Germain in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, obtinuta marti in fata lui Bayern Munchen, a afirmat ca se simte "mult mai fericit decat inainte" la campioana Frantei, care spera sa-i prelungeasca contractul ce ajunge…

- Arjen Robben, jucatorul echipei FC Groningen, a revenit pe teren la 37 de ani, în a doua parte a meciului cu Heerenveen, din campionatul Olandei, dupa o accidentare care l-a tinut pe tusa aproape sase luni. Fotbalistul a declarat ca renunțarea nu face parte din vocabularul lui.Fostul capitan…