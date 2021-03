Stiri pe aceeasi tema

- Clubul U Craiova 1948 a anuntat, sambata, ca s-a despartit de tehnicianul Ovidiu Stanga si ca l-a numit la conducerea echipei pe Eugen Trica. Citește și: Atac fara precedent la Mircea Dinescu: ‘Pușlama ordinara’ “Fotbal Club Universitatea 1948 si Ovidiu Stanga au reziliat contractul…

- FC U Craiova, echipa de pe locul 2 in Liga 2, are o noua conducere. Mircea Bornescu (40 de ani) este noul team-manager, iar Eugen Trica (44 de ani) preia postul de antrenor de la Ovidiu Stanga (48 de ani). OFICIAL Ovidiu Stinga, OUT de la FC U Craiova Portar la FC U Craiova intre 2005 și 2009, Mircea…

- Ovidiu Stanga nu mai este antrenorul formației de eșalon inferior FCU Craiova. Ruptura s-a produs sambata, la o zi distanța de infrangerea suferita in fața Universitații Cluj, in Ardeal, scor 0-1. Eșecul cu „șepcile roșii“ a insemnat pierderea primei poziții din clasamentul Ligii 2 . Acesta este, de…

- Incepand de astazi si pana luni vor avea loc meciurile din cadrul etapei a 26-a a Ligii 1 la fotbal. Cele mai aractive partide se vor juca, sambata, la Craiova si Arad, gazdele urmand sa primeasca vizita celor de la Botosani, respectiv CFR Cluj

- Clubul de fotbal CSU Craiova si antrenorul principal Corneliu Papura au decis de comun acord incetarea raporturilor contractuale, a anuntat, sambata, gruparea din Banie pe pagina sa de Facebook. Despartirea dintre cele doua parti survine dupa o serie de sapte jocuri consecutive fara victorie…

- Fostul international Ovidiu Stanga a fost numit in functia de antrenor al echipei de fotbal FC U Craiova 1948, a anuntat, joi, pe pagina sa de Facebook, liderul Ligii a II-a. ''Ovidiu Stanga a semnat cu FC Universitatea Craiova 1948! Iata ca istoria ne pune in situatia ca dupa…

- CFR Cluj și U Craiova se intalnesc in etapa #15 din Liga 1, fiind ultima partida a acestui tur de campionat. Costin Ștucan, Liviu Ganea și Florin Chivulete prefațeaza partida din Gruia, la GSP Live, de la 20:30. Vom reveni atat la pauza meciului, cat și la final, cu reacții și analiza derby-ului de…

- Ladislau Boloni (67 de ani) l-a cerut la Panathinaikos pe Bryan Alceus (24 de ani), mijlocașul lui Gaz Metan Mediaș, iar mutarea se poate realiza la inceputul anului 2021. Ladislau Boloni l-a trecut pe lista de transferuri pentru aceasta iarna pe Bryan Alceus, mijlocașul celor de la Gaz Metan, conform…