Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul Ploiesti a invins formatia de liga secunda Chindia Targoviste cu scorul de 2-0 (1-0), marti seara, in deplasare, intr-o partida din Grupa A a Cupei Romaniei la fotbal.Georgianul Ghiorghi Abuasvili a deschis scorul (20), marcand primul sau gol pentru ploiesteni. Fundasul Marian Huja (88)…

- Petrolul Ploiești nu a avut emoții in confruntarea cu divizionara secunda Chindia Targoviște pe care a invins-o cu scorul de 2-0. Rezultatul o elimina matematic pe Sepsi, cu o runda inainte de finalul grupelor Cupei Romaniei.

- Formatia de liga secunda Corvinul Hunedoara a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, detinatoarea trofeului, cu scorul de 1-0 (0-0), marti, pe teren propriu, intr-un meci din Grupa A a Cupei Romaniei la fotbal.Antonio Manolache (57) a marcat singurul gol al partidei, potrivit Agerpres. Corvinul a…

- Prima partida a rundei a doua a grupelor Cupei Romaniei s-a terminat cu o surpriza mare. Corvinul Hunedoara a invins deținatoarea trofeului, Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 1-0, iar covasnenii sunt ca și eliminați.

- FC Hermannstadt a terminat la egalitate cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 1-1 (0-0), miercuri seara, la Sibiu, intr-un meci din Grupa A a Cupei Romaniei la fotbal. Sepsi OSK, detinatoarea trofeului, a deschis scorul prin Cosmin Matei (53 – penalty), dupa o tinere a italianului Alessandro Murgia la Mihai…

- Corvinul Hunedoara a invins-o pe Chindia Targoviste cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri, pe teren propriu, intr-un meci din prima etapa a Grupei A din Cupa Romaniei la fotbal, noteaza Agerpres. Gazdele au deschis rapid scorul, prin Marius Coman (4), iar Alexandru Neacsa (59 - penalty) a parafat victoria…

- Grupele Cupei Romaniei Betano, sezonul 2023 2024, s au stabilit astazi, 6 septembrie 2023, prin tragere la sorti.Campioana in exercitiu a Romaniei, Farul Constanta, a fost repartizata in grupa D, alaturi de Universitatea Craiova, UTA, FC Voluntari, Gloria Buzau si CS Tunari.Restul grupelor au configuratia:Grupa…

- Debut perfect pentru Chindia Targoviște in actuala ediție a Cupei Romaniei! Formația dambovițeana și-a aratat din plin colții și s-a calificat la pas in play-off-ul competiției. In aceasta dupa-amiaza, in turul 3 al intrecerii, Chindia a acces in noua faza a Cupei dupa ce a zdrobit-o pe CS Blejoi.…