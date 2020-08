Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de Urgenta al Federatiei Române de Fotbal a decis, joi, dupa consultarea online a membrilor Comitetului Executiv, majorarea numarului echipelor din Liga I de la 14 la 16 începând cu sezonul 2020-2021, hotarâre prin care Dinamo, formatie aflata pe penultimul loc al clasamentului…

- Membrii Comitetului Executiv al FRF au discutat, luni, despre posibilitatea majorarii numarului de echipe din Liga I la 16 din sezonul 2021-2022, presedintele federatiei, Razvan Burleanu afirmand insa ca este posibil ca acest sistem sa fie implementat chiar din urmatorul an competitional daca Liga…

- FCSB are o cota uriașa sa se impuna in fața campioanei CFR Cluj, dar Toni Petrea trimite pe teren cea mai buna echipa și spera sa obțina cea de-a treia victorie de la preluarea mandatului sau. Partida din aceasta seara de pe Arena Naționala poate avea o influența extrem de mare asupra echipei care va…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat stadioanele pe care se vor disputa primele doua partide ale Romaniei de pe teren propriu din Liga Natiunilor, in septembrie si octombrie. UEFA urmeaza sa valideze optiunile, In 4 septembrie, tricolorii pregatiti de Mirel Radoi vor debuta in grupa din Liga Natiunilor,…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, vineri, stadioanele pe care se vor disputa primele doua partide ale tricolorilor de pe teren propriu din Liga Națiunilor, in septembrie și octombrie. UEFA urmeaza sa valideze opțiunile. Vineri, 4 septembrie, reprezentativa pregatita de Mirel Radoi va debuta in grupa…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat stadioanele pe care se vor disputa primele doua partide ale Romaniei de pe teren propriu din Liga Natiunilor, in septembrie si octombrie. UEFA urmeaza sa valideze optiunile, noteaza frf.ro, potrivit news.ro.In 4 septembrie, tricolorii pregatiti de Mirel Radoi…

- Liga Profesionista de Fotbal a dat publicitatii, marti, programul etapelor a VII-a (play-off) si a IX-a (play-out), potriviti news.ro. Meciurile se vor juca astfel:Citește și: Microfoanele și camerele anchetatorilor ar fi fost descoperite de pretinșii delapidatori de pe Otopeni - S-a intervenit de…

- Clubul de fotbal Gaz Metan Medias a anuntat, marti, pe site-ul sau oficial, ca va comercializa bilete virtuale in valoare de 5 lei la partida de pe teren propriu FC Botosani, din cadrul etapei a 5-a a play-off-ului Ligii I. "Gaz Metan joaca din nou pe teren propriu dupa 109 zile de la…