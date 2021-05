Stiri pe aceeasi tema

- Croatia va emite un mandat international de arestare pe numele fostului antrenor al echipei de fotbal Dinamo Zagreb, Zoran Mamic, care nu s-a prezentat pentru a-si ispasi pedeapsa cu inchisoarea pentru inselaciune, a anuntat marti un tribunal din Zagreb, potrivit Reuters. La mijlocul lui martie, Curtea…

- Fostul international Erik Lincar a fost numit, marti, in functia de antrenor al echipei de fotbal Universitatea Cluj, a anuntat clubul de liga a doua pe site-ul sau oficial. Tehnicianul in varsta de 42 de ani vine la "U" Cluj dupa ce a antrenat echipe precum Turris Turnu Magurele, Academica Clinceni,…

- Antrenorul formatiei Universitatea Caiova, Marinos Ouzounidis, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca la prima vedere echipa sa va avea o partida usoara cu Viitorul Pandurii Targu Jiu in returului semifinalei Cupei Romaniei, dupa ce a castigat prima runda cu 3-0. "Este pentru noi o victorie…

- Portughezul Jose Mourinho a fost demis din postul de antrenor al echipei engleze de fotbal Tottenham Hotspur, luni, dupa o serie de rezultate nesatisfacatoare inregistrate de gruparea londoneza, finalista a Ligii Campionilor in 2019, anunta presa britanica, citata de Reuters. Tottenham…

- Echipa de fotbal CS Progresul Șomcuta Mare și-a anunțat oficial in aceasta saptamana noul antrenor al echipei si anume Danuț Sabou. Tehnicianul a semnat contractul deja cu somcutenii, iar azi a avut primul antrenament cu echipa in noua sa calitate. Pentru Somcuta Mare urmeaza meciul din 17 aprilie impotriva…

- Tehnicianul ceh Dusan Uhrin Jr il inlocuieste in functia de antrenor principal al echipei de fotbal Dinamo Bucuresti pe Gheorghe Multescu, cel care a demisionat, marti seara, dupa ce formatia alb-rosie a fost invinsa cu scorul de 1-0 de Astra Giurgiu in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, informeaza…

- Gian Piero Gasperini a fost votat cel mai bun antrenor din Serie A pentru a doua oara consecutiv. Tehnicianul formației Atalanta Bergamo a primit trofeul „Banca de Aur” de la Federația Italiana de Fotbal pentru sezonul 2019-2020.

- Echipa italiana de fotbal Crotone, la care evolueaza atacantul roman Denis Dragus, l-a numit in functia de antrenor pe Serse Cosmi, in locul lui Giovanni Stroppa, care a fost demis din functie luni, a anuntat clubul din Serie A, citat de Reuters. Stroppa (53 an), aflat in functie din 2018,…