- Barcelona n-a putut depași Alaves, un adversar in „zece” din minutul 62 și acuza iar arbitrul. „Trebuie doar sa fim mai eficienți in fața porții. Am ratat prea mult”, se justifica Ronald Koeman. La numai trei zile dupa triumful cu Juventus in Liga (2-0), Barcelona s-a intors la chinul din campionat…

- Alvaro Morata (28 de ani) a avut 3 goluri anulate de VAR in duelul Juventus - Barcelona, din grupa G a Ligii Campionilor. Alvaro Morata e cel mai ghinionist fotbalul al actualei ediții de UEFA Champions League. Atacantul spaniol a trimis de 3 ori mingea in poarta lui Neto, de fiecare data reușitele…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, a fost repartizata in Grupa G a Ligii Campionilor la fotbal, alaturi de FC Barcelona, Juventus si Ferencvaros Budapesta, potrivit tragerii la sorti efectuate joi, la Geneva. Dinamo, care revine in grupe dupa trei ani de absenta,…

- Arturo Vidal (33 de ani) s-a desparțit recent de Barcelona, noua destinație a chilianului fiind Inter Milano. Dupa doi ani cu lumini și umbre pe Camp Nou, Arturo Vidal se pregatește sa ia din nou drumul Italiei, campionat unde a mai jucat intre 2011 și 2015, la Juventus, probabil cea mai buna perioada…

- Internationalul chilian Arturo Vidal, mijlocasul echipei de fotbal FC Barcelona, a sosit duminica seara la Milano pentru finalizarea transferului sau la Inter, potrivit unei inregistrari video pe care clubul italian a postat-o pe contul sau oficial de Twitter. "Salut Milano, salut Inter.…

- Dupa ce Jean Clair Todibo și Samuel Umtiti de la Barcelona au fost depistați pozitiv, acum a venit și randul lui Miralem Pjanic, transferat in aceasta vara de catalani de la Juventus. Potrivit unui anunț de pe site-ul oficial al clubului blaugrana, fotbalistul a primit rezultate pozitiv la ultimul test…

- Mirelam Pjanic (30 de ani), mijlocașul adus de Barcelona de la Juventus, a fost depistat pozitiv cu Covid-19. Rezultatul testului PCR pe care Pjanic l-a efectuat pe 23 august, dupa ce a resimțit unele simptome de coronavirus, a fost pozitiv. In acest moment, mijlocașul bosniac se simte bine și este…