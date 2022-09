Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iasi a urcat la finalul saptamanii trecute pe locul II al clasamentului Ligii a II-a de fotbal, pozitie care asigura promovarea directa in elita. A trebuit sa treaca sase runde pentru ca Poli sa ajunga, in premiera, intr-o zona in care ar fi normal sa se claseze la finalul sezonului, daca…

- Foresta a caștigat clar duelul de pe Areni, cu Csikszereda II Miercurea Ciuc, din etapa a II-a a Ligii a III-a. Trupa antrenata de Dorin Goian s-a impus cu 4-0, grație reușitelor semnate de Chika (30, din penalty, 72), Filip (69) și Muntean (89). Partida a fost dominata de formația suceveana, ...

- Politehnica Iasi are astazi prilejul de a bifa a treia victorie consecutiva in campionat. De la ora 11:00, in Copou, formatia pregatita de Claudiu Niculescu se confrunta cu echipa Concordia Chiajna. Dupa cum am precizat si ieri, Poli porneste mare favorita din mai multe considerente. Modul in care…

- Politehnica Iasi va disputa astazi ultimul meci amical dinaintea startului sezonului 2022-2023. De la ora 12:00, in Copou, Poli se va confrunta cu Dante Botosani, formatie care activeaza in Liga a III-a. Va fi a doua aparitie a trupei pregatite de Claudiu Niculescu in fata propriilor suporteri in aceasta…

- Andreea Prisacariu a fost invitata de onoare și a dat lovitura de incepere a partidei amicale in care s-au infruntat Politehnica Iași și Știința Miroslava. Jucatoarea de tenis a fost incantata sa-l cunoasca pe antrenorul Claudiu Niculescu, dar le-a dat o veste proasta jucatorilor. Le-a spus ca este…