- Dupa ce in urma cu aproximativ 3 saptamani s-au intors la antrenamente in vederea pregatirii sezonului competițional 2023-2024 din Liga a 4-a, fotbaliștii de la Unirea Tritenii de Jos vor juca primul amical din aceasta vara, duminica 13 august 2023. Adversara formației din Tritenii de Jos va fi echipa…

- Vinerea viitoare (21 iulie), Unirea Tritenii de Jos va susține primul antrenament din sezonul 2023-2024. Va fi un sezon mai dificil pentru roș-negrii, locul 2 din sezonul precedent obligandu-i pe cei de la Unirea sa iși „respecte blazonul”. Pe langa reunirea lotului, clubul din Tritenii de Jos va organiza…

- De doua sezoane gruparea de liga a patra din județul Cluj, Unirea Tritenii de Jos este condusa de Simion Saroși și Flaviu Chișu. Flaviu Chișu a facut o analiza a acestor doua sezoane. „Au fost 2 ani foarte grei in care am consumat multa energie si mi-am impus anumite obiective, pe care in mare partea…

- Un nou antrenor a fost cooptat in staff-ul de antrenori al clubului Fotbal Club Campia Turzii, respectiv Iurian Catalin, care se va ocupa de pregatirea tinerilor fotbaliști de la grupa U15. Intr-o postare aparuta pe pagina de Facebook a clubului din Campia Turzii, se menționeaza urmatoarele: ”????Bine…

- Conducatorii clubului Rapid au anunțat ce decizie au luat in privința lui Adrian Mutu, un antrenor foarte contestat de fani dupa infrangerea din partida cu CS Universitatea Craiova. Victor Angelescu, unul dintre cei doi acționari ai gruparii din Giulești, a transmis ca „Briliantul” o sa stea pe banca…

- Sezon extraordinar pentru formațiile din zona Turda – Campia Turzii, care au evoluat in sezonul 2022-2023 a Ligii a 4-a, asta dupa ce Arieșul Mihai Viteazu, Unirea Tritenii de Jos și Victoria Viișoara au ocupat locurile 1, 2 și 3 cu cate 54, 46 și 45 de puncte la finalul campionatului, in timp ce tanara…

- Conform zvonurilor din sfera fotbalului din Turda, mai mulți jucatori care au pus umarul la promovarea echipei in 2018, s-ar putea intoarce la echipa turdeana, incepand cu sezonul viitor. Deocamdata, intreaga situație este doar la nivel de discuții, insa lucrurile par sa se indrepte intr-o direcție…

- Final de sezon excelent pentru echipele din zona noastra! De altfel, intregul sezon a fost unul excelent, podiumul fiind 100% din zona noastra. Arieșul Mihai Viteazu va participa la barajul promovare in liga a treia, in timp ce Unirea Tritenii de Jos și Victoria Viișoara au completat podiumul. Ultima…