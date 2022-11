Fotbal-CM 2022: Messi nu s-a antrenat vineri cu restul lotului Argentinei

Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi a declarat deja ca Cupa Mondiala din Qatar din 2022 va fi ultima sa șansa de a adauga inca o medalie la vitrina sa de trofee, de altfel completa și stralucitoare, noteaza CNN. In meciul cu Lorient, PSG a anunțat ca Messi va sta pe banca din cauza unei accidentari. „Leo Messi va ramane sub…

- Reprezentativa de fotbal U20 a Romaniei va disputa, luna viitoare, ultimele meciuri amicale din acest an. Selecționata condusa de Daniel Pancu va intalni Italia U20 și Polonia U20. Ambele meciuri vor avea loc la Arad, pe stadionul „Francisc Neuman”, acolo unde naționala U20 a intalnit, in luna septembrie,…

- Naționala feminina de fotbal a Romaniei va disputa in luna noiembrie doua jocuri amicale, in vederea inceperii pregatirii pentru calificarile de anul viitor, pentru Campionatul European din 2025. Potrivit Federației Romane de Fotbal, selecționata tricolora va intalni la 11 noiembrie, in deplasare, Polonia,…

- Nationala de fotbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa I a preliminariilor Campionatului European 2024, alaturi de Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra, s-a stabilit la tragerea la sorti efectuata la Frankfurt. UEFA a comunicat si programul grupelor preliminare pentru Campionatul European.…

- Theodor Verona este unul dintre voluntarii Legiunii Straine din Ucraina. El are 32 de ani. A servit timp de cinci ani in US Marine Corps, specialitatea sa militara fiind cea de mortier. Botezul sau de foc a fost in Afganistan. A sosit in Ucraina aproape imediat dupa inceperea razboiului – imediat ce…

- In perioada 18 - 27 septembrie, selecționata de fotbal juniori-U17 a Romaniei va participa, alaturi de sapte echipe naționale, la turneul Syrenka Cup, desfașurat in Polonia. Lotul Romaniei U17 (selecționer Ion Marin) se va reuni la București, duminica, 18 septembrie, urmand ca mai apoi sa plece pe 21…

- Naționala feminina de fotbal a Romaniei a surclasat, vineri seara, in deplasare, la Vilnius, formația Lituaniei, cu scorul de 7-1, in penultimul meci din campania de calificare pentru Cupa Mondiala de anul viitor. In ciuda acestei victorii la scor, selecționata tricolora ramane doar pe locul III in…

- Naționala feminina de fotbal junioare U19 a Romaniei, antrenata de Massimo Pedrazzini, va desfașura, in perioada 29 august - 5 septembrie, un stagiu de pregatire cu doua meciuri amicale impotriva reprezentativei Poloniei. Programul meciurilor:2 septembrie, ora 19.00: Romania WU19 - Polonia WU19, la…