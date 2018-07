Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Belgiei a eliminat, vineri, nationala Braziliei, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale din Rusia, impunandu-se cu scorul de 2-1 in partida disputata la Kazan. Pentru Belgia au marcat...

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, i-a invitat pe copiii blocati intr-o pestera din Thailanda sa asiste la finala Cupei Mondiale, daca vor fi eliberati pana la data disputarii ultimului act al turneului final din Rusia, 15 iulie, informeaza Le Soir, preluata de news.ro."Daca, asa cum sper,…

- Internationalii brazilieni au fost vizitati, cu cateva ore inaintea meciului crucial cu Serbia de la Moscova, din Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal 2018, de Dani Alves, pe care o accidentare l-a impiedicat sa se afle in lotul condus de selectionerul Tite in Rusia, relateaza EFE. Dani Alves, jucator…

- Trupele US Army ar ramane blocate in traficul din Europa in cazul unui conflict militar cu Rusia. Aceasta este ingrijorarea comandantilor americani care zilele trecute au atras atentia ca infrastructura sub orice critica, birocratia si planificarea proasta sunt principalii aliati ai Rusiei intr-un conflict…

- Nationala de fotbal a Senegalului a învins-o surprinzator pe cea a Poloniei, cu scorul de 2-1 (1-0), în meciul care a avut loc marti, la Moscova, pe stadionul Spartak, în Grupa H a Cupei Mondiale din Rusia.

- Prezente in numar mai mare la turneul final al Cupei Mondiale din Rusia 2018, echipele naționale domiciliind in Europa au avut, in mare majoritate, un debut bun, iar asta in vreme ce primele reprezentative din America de Sud, e drept ca mai puține, inca par a se cauta. Nici cele africane nu se simt…

- Rusia - Arabia Saudita este prima partida a Cupei Mondiale 2018. Partida este de la ora 18.00, pe TVR 1, TVR HD și TVR +. Selectionerul nationalei de fotbal a Arabiei Saudite, argentinianul Juan Antonio...

- A 21-a editie a Cupei Mondiale de fotbal are loc intre 14 iunie si 15 iulie 2018, vor evolua 32 de echipe, inclusiv tara gazda, fiind prima Cupa Mondiala care are loc in Europa de Est.La 2 decembrie 2010, din tarile care au dorit initial sa gazduiasca turneul mondial de fotbal din 2018 (Mexic, Indonezia,…