Stiri pe aceeasi tema

- Realizarea contractului pentru autostrada Chețeni-Câmpia Turzii a fost blocata temporar la Tribunalul București, doar ca înca nu se știe din ce motiv, a anunțat ministrul Transporturilor Catalin Drula. „Rezilierea contractului…

- Rezilierea contractului pentru A3 Chetani - Campia Turzii a fost blocata temporar la Tribunalul Bucuresti, a anuntat luni seara ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook, precizand ca nu cunoaste motivele care au stat la baza acestei decizii, dar ca va incerca…

- Tehnicianul italian Nicolo Napoli este noul antrenor al echipei de fotbal CSM Poli Iasi, el revenind la conducerea gruparii alb-albastre dupa patru ani si cinci luni de la precedentul mandat, informeaza, vineri, site-ul oficial al clubului moldovean. "Italianul Nicolo Napoli este noul antrenor al CSM…

- In urma rezultatului inregistrat de catre echipa Politehnica Iasi in ultimul meci din Cupa Romaniei, cu Petrolul Ploiești, primarul Mihai Chirica se alatura suporterilor alb-albastri si isi exprima public nemultumirea cu privire la regresul evident de forma si de performanta manifestat de echipa ieseana.…

- In urma rezultatului inregistrat de catre echipa Politehnica Iasi in ultimul meci din Cupa Romaniei, cu Petrolul Ploiești, primarul Mihai Chirica se alatura suporterilor alb-albastri si isi exprima public nemultumirea cu privire la regresul evident de forma si de performanta manifestat de echipa ieseana.…

- In etapa in curs a sezonului regular al campionatului Ligii 1, in urma cu doua zile, dupa cum se știe deja, viitoarea adversara a Petrolului Ploiești din optimile Cupei Romaniei, ACSM Politehnica Iași, s-a deplasat pe un teren pe care echipele oaspete nu prea iau puncte. Mai ales, una atat de slab clasata,…

- Daniel Pancu (43 de ani), un personaj emblematic din istoria Rapidului și fost antrenor la Politehnica Iași, a fost invitatul de miercuri dimineața al lui Costin Ștucan la emisiunea GSP Live. Daniel Pancu a povestit intr-un dialog cu realizatorul Costin Ștucan ca ar fi trebuit sa renunțe la un jucator…

- Fotbalistul formatiei CSM Poli Iasi, Andrei Cristea a declarat, luni, ca a fost surprins de propunerea de a prelua functia de antrenor al echipei, dar a precizat ca a acceptat imediat deoarece gruparea moldoveana inseamna "enorm" pentru el. "Recunosc faptul ca m-a surprins propunerea presedintelui…