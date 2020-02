Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Ciprian Deac, a declarat, joi seara, la finalul partidei cu Sevilla incheiata la egalitate, 1-1, in prima mansa a saisprezecimilor Europa League, ca formatia sa putea obtine victoria cu putin noroc. "Ne-am retras dupa golul nostru, dar nu pentru ca am vrut noi. Sevilla…

- CFR Cluj și Sevilla se infrunta astazi, de la 19:55, in prima manșa a șaisprezecimilor de finala din Europa League. Portughezul Nuno Claro (43 de ani), fostul portar al campioanei Romaniei, mizeaza pe un 0-0 in Gruia. CFR Cluj - Sevilla e liveTEXT AICI de la 19:55! „In primul rand sper sa fie un spectacol…

- Germanul Deniz Aytekin a fost delegat sa arbitreze meciul CFR Cluj – FC Sevilla, din prima manșa a 16-imilor de finala ale Europa League, care va beneficia de arbitraj video dupa ce UEFA a decis sa introduca sistemul VAR și în aceasta competiție odata cu startul fazelor eliminatorii.…

- Mirandas, echipa din liga a 2-a din Spania, a eliminat-o pe Sevilla - formația pe care CFR Cluj o va intalni in „16”-imile Europa League - in optimile Cupei Spaniei, dupa ce a invins-o cu scorul de 3-1. CFR Cluj și Sevilla se vor duela in 16-imile Europa League, pe 20 și 27 februarie Echipa andaluza…

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Ciprian Deac, a declarat, joi, ca 2019 a fost cel mai bun an de cand el evolueaza la formatia clujeana si ca daca va reusi sa elimine Sevilla in 16-imile Europa League va fi cu adevarat o surpriza, considerandu-i pe spanioli favoriti la castigarea competitiei continentale.…

- Bogdan Mara, directorul sportiv al echipei CFR Cluj, s-a aratat nemulțumit de tragerea la sorți care a avut loc luni, la Nyon, in urma careia s-a stabilit ca formația ardeleana va infrunta echipa spaniola FC Sevilla, in șaisprezecimile de finala ale Europa League.Citește și: SURSE Apar complicații…

- Ciprian Deac a declarat, joi, in urma victoriei obținute de CFR Cluj, in fața lui Celtic, scor 2-0, in grupele Europa League, ca nu a fost ușor sa obțina calificarea in șaisprezecimile de finala ale turneului, anunța MEDIAFAX.”A fost o victorie mare, dar ținand cont de unde am plecat, este…

- CFR Cluj a invins echipa scotiana Celtic Glasgow, scor 2-0, pe Stadionul "Dr. Constantin Radulescu", in ultima runda din grupa E a Europa League. Campioana Romaniei s-a calificat in saisprezecimile de finala al competiției.CFR Cluj a deschis scorul in minutul 48, prin fundasul central Andrei…