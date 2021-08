Stiri pe aceeasi tema

- Christian Eriksen (29 de ani) ar putea sa plece din campionatul Italiei, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator in timpul meciului cu Suedia de la Euro 2020. Mijlocașul danez are in acest moment un dispozitiv electric montat la inima (ICD), care funcționeaza asemenea unui defibrilator și cu care…

- Fotbaliștii naționalei Danemarcei incearca sa-și revina dupa șocul cauzat de incidentul cu Christian Eriksen, resucitat pe gazon dupa ce a suferit un stop cardiac sambata, 12 iunie, in finalul primei reprize a meciului cu Finlanda, disputat la Copenhaga, in cadrul grupei B de la Euro 2020. Selectionerul…

- Mijlocasul danez Christian Eriksen, victima unui stop cardiac in cursul meciului cu Finlanda, a anuntat ca se simte ''bine, in ciuda circumstantelor", intr-un mesaj postat marti pe contul sau de Instagram, in care i-a indemnat totodata pe colegii sai sa "joace pentru toata Danemarca" in meciurile…

- Apar noi marturii asupra incidentului care a șocat o lume intreaga sambata seara, cand mijlocașul danez Christian Eriksen s-a prabușit pe teren in prima repriza a meciului de la Euro 2020 cu Finlanda. Dus la spital, acesta a fost stabilizat.Intr-o conferința de presa susținuta dupa partida, Martin Boesen,…

- Mijlocasul ofensiv Christian Eriksen le-a scris de pe patuld e spital coechipierilor lui de la Inter Milano pe grupul de WhatsApp al echipei, a anuntat directorul sportiv al gruparii italeiene. Giuseppe Marotta, informeaza lequipe.fr. "Christian Eriksen tocmai a trimis un mesaj grupului WhatsApp…

- Din pricina acestei situatii, meciul Danemarca ndash; Finlanda a fost suspendat. Momente dramatice la partida Danemarca ndash; Finlanda, programata, astazi, in grupa B a Campionatului European de fotbal.In minutul 43, jucatorul Christian Eriksen, vedeta echipei Danemarcei, s a prabusit din senin pe…