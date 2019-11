Stiri pe aceeasi tema

- Romania are șanse uriase sa prinda barajul de Liga Națiunilor, unde sigur este ca va juca in deplasare meciul din semifinale, iar adversara se va alege, prin tragere la sorți, dintre Scoția și Islanda. Se joaca un singur meci si, daca "tricolorii" se impun, vor juca finala, tot o singura partida,…

- Azi incep ultimele runde din preliminariile Euro 2020. Sunt programate 7 partide din 3 grupe. Ne uitam cu interes la partida pe care Kosovo o are de disputat in Cehia. Oaspeții sunt cei care le-ar putea bloca tricolorilor accesul in play-off-ul Nations League, daca va fi cazul. Grupa A: Anglia – Muntenegru,…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Cautam caștigurile generate de un nou bilet pe care mixam sporturile: fotbal și tenis. In prim-plan avem disputa din cadrul Turneului Campionilor de la Londra, N. Djokovic - R. Federer. Nole vine cu argumentele sale solide, in aceasta adevarata finala programata…

- Fanii bulgari au avut parte de o noapte de coșmar, reprezentativa lor fiind demolata de Anglia, scor 6-0, într-o disputa contând pentru Grupa A a preliminariilor Euro 2020. Cu doar trei puncte acumulate, vecinii noștri sunt ultimii în clasament. Grupa ABulgaria - Anglia…

- Selectionata Angliei a fost invinsa de Cehia cu scorul de 2-1, vineri seara, la Praga, intr-un meci din Grupa A a preliminariilor EURO 2020 la fotbal. Anglia a pierdut dupa o serie incredibila de 43 de partide fara infrangere in campaniile de calificare la Cupa Mondiala si EURO (34 victorii,…

- In acest weekend, a avut loc in stațiunea Samokov din Bulgaria Campionatul Balcanic de Taekwondo WT, la proba de Kyorugi (Lupta – Proba olimpica). La aceasta importanta manifestare sportiva au participat peste 700 de sportivi selecționați la loturile naționale din 12 țari balcanice, Albania, Bosnia…

- La jumatatea preliminariilor pentru Euro 2020, tricolorii au exact doua victorii, cu Malta si cu Feroe. Iar asta in vreme ce o echipa minuscula, aparuta de trei ani, face furori intr-o grupa cu Cehia si cu Anglia.