Stiri pe aceeasi tema

- Gazonul natural de pe Arena Nationala, care a fost montat de Primaria Capitalei cu 240.000 de euro la sfarsitul lunii august, ar putea fi schimbat cu unul hibrid in vederea gazduirii celor patru meciuri programate la Bucuresti in cadrul EURO 2020. Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu,…

- Martin Kallen, CEO al UEFA Events, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul Federatiei Romane de Fotbal, ca totalul costurilor de organizare a Campionatului European din 2020, gazduit in premiera de 12 tari printre care si Romania, este de 680 de milioane de euro, in timp ce…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, și Martin Kallen, CEO UEFA Events, susțin astazi o conferința de presa la Casa Fotbalului. Reporterilor Gazetei Sporturilor li s-a interzis accesul la eveniment. Tragerea la sorți pentru grupele EURO 2020 va avea loc sambata, la București, intr-un eveniment ce va fi…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, ieri, ca a fost mandatat de Comitetul Executiv sa negocieze cu Mirel Radoi preluarea postului de selectioner. Radoi il va inlocui pe Cosmin Contra, al carui contract s-a incheiat dupa ce Romania a ratat calificarea la Euro-2020 din preliminarii. Comisia…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca Mirel Radoi, caruia i se va propune un contract de cel putin doi ani ca selectioner al echipei nationale de fotbal, este cel mai potrivit pentru a califica Romania la EURO 2020. "Comitetul Executiv…

- Romania a pierdut, vineri seara, pe Arena Naționala, 0-2 cu Suedia și și-a anulat orice șansa de calificare directa la turneul final al Campionatului European de fotbal 2020. Dupa acest eșec cu naționala nordica, președintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a confirmat ca va lua in discuție…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, marti, la sediul Ministerului Tineretului si Sportului, ca meciul cu Suedia de vineri este capital pentru echipa nationala a Romaniei in vederea calificarii la Campionatul European din 2020.

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, luni, ca ar fi multumit daca echipa nationala a Romaniei ar obtine patru puncte in meciurile cu Spania si Malta, si foarte fericit in situatia in care ar