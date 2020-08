Stiri pe aceeasi tema

- Supercupa Angliei la fotbal (Community Shield) se va juca anul acesta in premiera sub forma unui cuplaj, la masculin si feminin, pe stadionul londonez Wembley, in data de 29 august, a anuntat Federatia engleza (FA), citata de Reuters. Primul meci va opune castigatoarea Super Ligii feminine…

- Federatia Engleza de Fotbal a anuntat, miercuri, data oficiala pentru Supercupa Angliei, iar aceasta va fi 29 august, potrivit news.ro.Citește și: Cum a incercat 'vataful' de la BAD a Jandarmeriei sa puna 'bețe in roate' DIICOT - Spunea ca RECUNOAȘTE tot dar declara doar formalitațiIntalnirea…

- Viitoarea editie a campionatului de fotbal al Angliei va debuta în luna septembrie, cu portile închise, iar spectatorii ar putea reveni în tribune, într-un numar limitat, doar dupa data de 1 octombrie, a anuntat ministrul britanic al Sportului, Nigel Huddleston, citat de cotidianul…

- Spectatorii ar putea reveni pe stadioanele din Anglia incepand cu 1 octombrie. "Data de 1 octombrie este, cu siguranta, tinta pe care o avem in vedere. Dorim sa avansam putin cate putin si lucram pentru a stabili un plan coerent si responsabil", a declarat demnitarul britanic. "Exista…

- Chelsea si Arsenal vor juca finala Cupei Angliei la fotbal, pe 1 august, dupa ce au trecut in semifinale de cele doua formatii din Manchester, United, respectiv City. Chelsea s-a impus cu 3-1 in fata lui United, pe Wembley, prin golurile lui Olivier Giroud (45+1) si Mason Mount (46), la…

- Arsenal s-a calificat sambata in finala Cupei Angliei la fotbal, invingand-o cu 2-0 pe Manchester City, detinatoarea trofeului, in prima semifinala a competitiei, disputata pe Wembley. Golurile lui Pierre-Emerick Aubameyang, din minutele 17 si 71, au adus victoria echipei antrenate de…

- Golurile au fost marcate de Aubameyang, in minutele 19 si 71. Cealalta semifinala, Manchester United – Chelsea Londra, are loc duminica. Finala FA Cup se va disputa la 1 august, tot pe stadionul Wembley.

- Arsenal a invins-o pe Liverpool, noua campioana, cu scorul de 2-1, miercuri, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 36-a a campionatului de fotbal al Angliei. ''Cormoranii'' au deschis scorul prin senegalezul Sadio Mane (20), dar Arsenal a restabilit egalitatea prin francezul Alexandre…