- Echipa de fotbal Corona Brasov a castigat cu scorul de 2-1 (2-1) meciul jucat vineri dupa amiaza, pe stadionul Tineretului in compania echipei SR Brasov. Corona a marcat de doua ori prin Dragoi, in minutele 14 si 16, in vreme ce de la SR Brasov, Firat a redus din handicap in minutul 18. La finalul partidei,…

- In etapa a 8-a a Ligii 3 de fotbal, pe Stadionul Tineretului a fost programata confruntarea dintre Corona și SR Brașov. Corona Brașov a invins cu 2-1 (2-1 la pauza). Inceputul de meci a fost fulminant, toate cele trei goluri marcandu-se in primele 17 minute. Corona a deschis scorul in minutul 13, prin…

- Echipa de fotbal Corona Brașov se va deplasa in etapa din acest week-end, la Plopeni pentru meciul cu CSO din localitate. Partida se va disputa sambata, de la ora 15.00. Antrenorul Coronei, Calin Moldovan are incredere in jucatorii lui, pe care ii simte deciși sa se mențina pe poziția pe care se afla…

- ACS Kids Tampa Brașov a pierdut ambele jocuri pe care le-a disputat in Liga Elitelor U17 și U19 pe terenul celor de la LPS Buzau. In meciul celor mai mari, la U19, echipa antrenata de Ciprian Anghel și Nicu Vaduva nu a prins o zi prea buna, fiind invinsa cu 4-3, pe fondul unor greșeli personale nepermise…

- In runda a 5-a a Ligii 3, Seria a 5-a, pe Stadionul „Tineretului”, de la ora 14.00, va avea loc derby-ul local SR Brasov – Kids Tampa Brasov. „E o saptamana destul de grea din punct de vedere fizic. Din pacate, dupa cum am mai spus, nu am avut timp pentru a crea o baza in ceea ce priveste pregatirea…

- Fotbalistii Coronei vor juca din nou, vineri, de aceasta data de la ora 15.00, pe teren propriu cu ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorhghe 2, formatia satelit a echipei de liga I. Antrenorul Coronei, Calin Moldovan stie ca va avea in fata o echipa care va dori sa isi demonstreze valoarea, chiar daca este formata…

- Dupa un start de campionat cu dreptul, echipa de fotbal Corona Brasov va juca in etapa a a doua in deplasare, cu CS Blejoi, partida fiind programata sambata, de la ora 17.00.Antrenorul echipei de fotbal Corona Brasov, Calin Moldovan, a declarat ca echipa va pleca spre Blejoi cu un singur obiectiv, si…

- Un fotbalist de la Corona Brașov a fost confirmat pozitiv la COVID -19, anunța Monitorul Expres. Oficialii Coronei susțin ca fotbalistul este asimptomatic, este izolat si ca acesta va repeta testul in 48 de ore. “La ultima testare a fost depistat un caz pozitiv de coronavirus in cadrul lotului. Jucatorul…