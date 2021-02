Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Africii, Al Ahly Cairo, s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale a Cluburilor de fotbal, joi seara, la Al Rayyan (Qatar), dupa ce a invins campioana Qatarului, Al Duhail, cu scorul de 1-0, potrivit Agerpres. Diferenta a fost facuta de Hussein El-Shahat (30), cu un sut de la distanta.…

- Reprezentantii Federatiei Germane de Fotbal s-au declarat multumiti de conditiile de cazare si de pregatire gasite la Bucuresti in vederea disputarii partidei din preliminariile Cupei Mondiale, dar si a participarii la EURO 2020, competitie programata in vara acestui an, informeaza site-ul oficial al…

- Echipa germana Bayern Munchen va incerca sa adauge al saselea trofeu consecutiv la marele slem pe care l-a reusit in 2020, cu ocazia Cupei Mondiale a Cluburilor, programata intre 4 si 11 februarie in Qatar, a carei tragere la sorti a avut loc marti la Zurich potrivit Agerpres. Castigatoarea…

- Tricolorii pregatiti de Mirel Radoi vor disputa pe teren propriu primele doua partide din grupa de calificare la CM 2022 din Qatar, evenimentele fiind programate in luna martie, potrivit news.ro. Federatia Romana de Fotbal a comunicat catre UEFA stadioanele unde echipa nationala va incepe…

- Federatia internationala de fotbal (FIFA) va testa sistemul de inlocuiri suplimentare in cazul unei comotii cerebrale pe teren cu prilejul Cupei Mondiale a cluburilor, prevazuta intre 1 si 11 februarie in Qatar, relateaza agentiile internationale. In cazul in care un jucator primeste o lovitura la cap,…

- Atacantul vedeta al echipei italiene Juventus Torino si al nationalei de fotbal a Portugaliei, Cristiano Ronaldo, spune ca spera sa joace in continuare ''multi ani'', iar castigarea Cupei Mondiale ramane un ''vis'' al sau, noteaza BBC. Castigator de cinci ori al Balonului…

- Justitia franceza ar fi intrat anul trecut in posesia unui note scrise de mana care ar face asocierea intre angajarea fiului fostului presedinte al UEFA, Michel Platini, Laurent Platini, de catre Qatar Sports Investments (QSI) si cumpararea clubului de fotbal Paris Saint-Germain de catre QSI, potrivit…

- Nationala Romaniei va debuta in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2022 pe teren propriu, contra Macedoniei de Nord, pe 25 martie 2021, a anuntat FRF pe site-ul sau, dupa ce UEFA a comunicat programul grupelor din zona europeana. Pe 28 martie, in al doilea sau meci…