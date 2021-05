Fostul șef al Poliției Române Liviu Vasilescu, numit la conducerea Direcției Generale Anticorupție Chestorul de poliție Liviu Vasilescu, care a demisionat de la conducerea Poliției Romane in septembrie 2020, in contextul scandalului generat de intalnirea sa cu membri ai clanului Duduianu, a fost numit la conducerea Direcției Generale Anticorupție (DGA). Anunțul a fost facut joi seara de catre Ministerul Afacerilor Interne (MAI), care spune ca prin aceasta numirea lui Vasilescu in funcția de director general al DGA se face “inca un pas important in atingerea obiectivului asumat de a construi instituții puternice și eficiente”. “Este vorba despre un polițist cu o vasta experiența operativa și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

