Fostul șef al Poliției Cluj, Ion Mircea Rus, a fost reținut, joi, de procurorii DNA, fiind acuzat de abuz in serviciu. De asemenea, in același dosar au fost reținuți și adjunctul IPJ Cluj, Daniel Dorin Graur, precum și comisarul Elek Marton, șeful Poliției Dej. Procurorii DNA – Serviciul teritorial Cluj au dispus joi inceperea urmaririi