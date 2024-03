Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 15 din 23 ianuarie 2024 TANAR RETINUT DE POLITISTII CAPITALEI PENTRU TALHARIE CALIFICATA La data de 21 ianuarie 2024, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ndash; Sectia 6 Politie au retinut tanar, in varsta de 26 de ani, fata de care sunt efectuate cercetari…

- Un avocat din Arges a fost retinut, joi, fiind acuzat de procurorii DNA de trafic de influenta. A primit de la o persoana condamnata la inchisoare 10.000 de euro, pretinzand ca poate interveni pe langa judecatorii de Inalta Curte pentru a-i determina sa accepte un recurs in casatie.”Procurorii din cadrul…

- Tanar de 19 ani din Sebeș, prins fara permis la volan, intr-o intersecție din oraș. Polițiștii au deschis dosar penal Un tanar de 19 ani din Sebeș (Alba) este cercetat de polițiști, dupa ce miercuri dupa-amiaza a fost prins fara permis la volanul unei mașini, intr-o intersecție din oraș. Potrivit IPJ…

- Reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta au anuntat, luni, ca, in urma protestului neautorizat din data de 10 ianuarie, initiat de catre reprezentanti ai fermierilor si transportatorilor, jandarmii au aplicat un numar de 85 sanctiuni contraventionale, dintre care 80 de amenzi si…

- Nr. 12051 din 03 Ianuarie 2024 REZULTATELE POLITISTILOR DIN MINIVACANTA DE ANUL NOU In perioada 30 decembrie a.c. ndash; 2 ianuarie 2024, nu au fost inregistrate evenimente deosebite, politistii ialomiteni fiind prezenti la datorie pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si prevenirea…

- Un sofer baut a intrat cu masina intr-o teava de gaz, in Lancram. Barbatul, din Sebeș, s-a ales cu dosar penal Un barbat in varsta de 37 de ani din Sebeș, aflat la volan sub influența bauturilor alcoolice, a intrat cu mașina intr-o țeava de gaz, pe strada Principala din Lancram. Potrivit IPJ Alba,…

- Procurorii au deschis un dosar penal pentru ucidere și distrugere din culpa dupa incendiul de la Ferma Dacilor și sunt audiați mai mulți martori, scrie... The post Dosar penal pentru distrugere și ucidere din culpa dupa incendiul de la Ferma Dacilor appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Maramureș, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Maramureș, au documentat activitatea infracționala a mai multor persoane cercetate pentru trafic de droguri. La datele de 16 și 17.12.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor…