- Fostul șef al Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare Vehicule, chestorul Mihai Stancu, a incetat din viața la varta de 71 de ani scrie newsweek.ro. Timp de 23 de ani, din 1991 și pana in 2004, el a lucrat la Direcția de Poliție Rutiera, mai intai ca șef de serviciu și apoi ca director…

- Curtea de Apel din Londra a decis marti ca politia britanica utilizeaza ilegal recunoasterea faciala si incalca astfel viata privata, transmite AFP, citata de Agerpres.ro. Curtea de Apel din Londra a decis marti ca politia britanica utilizeaza ilegal recunoasterea faciala si incalca astfel viata privata,…

- Fiica unor angajați ai Ambulanței Vaslui a plecat sambata trecuta cu trenul, cu un grup de 29 de prieteni la mare, sa-și petreaca majoratul acolo, fara sa știe ca era bolnava de Covid-19. La recomandarea parinților, tanara facuse un test inainte de plecare, dar nu a mai așteptat rezultatul acasa, ci…

- Rusii au validat in proportie de 77,92% revizuirea Constitutiei, ceea ce ii permite lui Vladimir Putin sa ramana la putere pana in 2036, potrivit numaratorii finale difuzate joi, rezultat calificat de opozitie drept „mincinos”. Votul „impotriva” a primit 21,27% din sufragii, conform cifrelor oficiale…

- Un grup de medici legiști trage public un semnal de alarma asupra pericolului favorizarii corupției instituționalizate in medicina legala, printr-un proiect legislativ aflat in dezbaterea Camerei Deputatilor (PLX.333/2020). In comunicatul transmis Sursa Zilei, medicii legiști arata cat de periculoase…

- O revenire la viața de dinainte de pandemie este posibila spre sfarșitul verii, susține ministrul Sanatații, dar cu anumite obiceiuri sanitare continuate. Nelu Tataru, se intalnește, miercuri, cu administratorii mall-urilor ca sa pregateasca redeschiderea acestora, incepand cu 15 iunie, a explicat oficialul…