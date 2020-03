Fostul secretar general al ONU Javier Perez de Cuellar a murit miercuri, la varsta de 100 de ani, a anuntat Organizatia Natiunilor Unite intr-un comunicat preluat de Reuters. Fostul diplomat din Peru a condus ONU din 1982 pana in 1991. In calitate de secretar general, el a contribuit la incheierea razboiului dintre Iran si Irak din perioada 1980-1988. In mandatul sau, Perez de Cuellar a jucat un rol important si in eliberarea unor ostatici americani din Liban si in incheierea unor acorduri de pace in Cambodgia si Salvador, reaminteste organizatia. AGERPRES/(AS - autor: Marius Hosu, editor: Gabriela…