- Bogdan Popescu, ofiter in cadrul Serviciului Roman de Informatii (SRI) Dobrogea, a fost pus sub control judiciar de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Daniel Damian Asanache, retinut in urma cu doua zile de DNA, a fost executat silit de sapte ori, dupa luna mai 2020, relateaza G4Media. Un alt optulea creditor a obtinut o decizie de a primi inapoi de la ofiter 6.000 de lei pe care ii imprumutase acestuia pentru doua saptamani, fara a-i mai fi returnati.

- DNA a anuntat joi ca a retinut un ofiter de politie in cadrul Corpului de control al Ministerului Afacerilor Interne, acuzat de savarsirea infractiunii de trafic de influenta, acesta fiind prins in timp ce primea suma de 15.000 lei de la o persoana, in schimbul promisiunii ca o va ajuta sa scape de…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand de ieri, a inculpatului Asanache Damian Daniel Ciprian, la data faptelor ofițer de poliție in cadrul Corpului de control al…

- Peste 700 de soferi au fost testati cu aparatele etilotest si drugtest de catre politisti pe DN 1C, drumul spre Electric Castle, scrie Monitorulcj.ro. „Ieri, echipajele de politie rutiera au actionat in cascada pe DN1C E576, pentru prevenirea si combaterea consumului de alcool si substante psihoactive.…

- In aceasta dimineața, un angajat al SPIA a fost reținut de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție, cu sprijinul SPIA sub suspiciunea comiterii infracțiunii de trafic de influența. „Fapta pentru care este cercetat angajatul SPIA nu are legatura cu atribuțiile acestuia de serviciu”,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis ca dosarul fostul ministru de Finante, Darius Valcov, in care acesta este judecat pentru trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functiile ocupate, sa fie rejudecat. Urmatorul termen de judecata…

- SENTINȚA… Magistrații Curții de Apel Iași au decis condamnarea la inchisoare cu suspendare a ambulanțierului barladean trimis in judecata pentru trafic de influența. Instanța a decis condamnarea acestuia la 3 ani de inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere…