Guvernul Spaniei dezminte, marti, acuzatiile potrivit carora ar fi spionat ilegal liderii separatisti catalani, insa nu a precizat daca a intreprins vreo actiune de supraveghere electronica aprobata de instanta, dupa ce niste activisti pentru drepturile omului au constatat ca zeci de telefoane ale…

Spania isi va revizui tinta de crestere economica pentru acest an, a declarat luni premierul spaniol Pedro Sanchez, transmite Reuters.

Ministerele de Externe din Germania, Franta, Italia si Spania au condamnat violentele de vineri din Ierusalimul de est, intr-un comunicat comun, transmite Reuters.

Piata fortei de munca din Spania a rezistat in martie cresterii inflatiei si grevei soferilor de camion, inregistrand o scadere a somajului, arata datele publicate luni, ajutata partial de reformele menite sa reduca folosirea contractelor temporare, transmite Reuters.

Spania, a patra economie a zonei euro, a inregistrat un avans usor mai ridicat decat se estima in 2021, in urma majorarii consumului, transmite Reuters.

Muzeul Kremlinului a restituit Muzeului Prado din Spania un tablou si mai multe armuri care au fost imprumutate pentru o expozitie amanata dupa invazia rusa in Ucraina, au declarat doua surse din institutii spaniole, scrie Reuters, potrivit news.ro.

Grupul francez de telefonie Orange si operatorul spaniol MasMovil au anuntat marti ca au intrat in negocieri exclusive pentru o combinare a operatiunilor din Spania, ceea ce ar reduce numarul de operatori de pe piata de telefonie foarte competitiva din Spania, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Justitia spaniola a clasat fara urmari juridice anchetele demarate impotriva fostului rege Juan Carlos I, deschizand astfel calea spre o eventuala intoarcere in Spania a fostului monarh, plecat in exil in Emiratele Arabe Unite in august 2020, a anuntat Parchetul General de la Madrid, citat de AFP.