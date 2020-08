Stiri pe aceeasi tema

- Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, sustine ca fosta sa amanta, aflata in centrul dezvaluirilor despre posibile fapte de coruptie care l-au determinat sa se autoexileze, nu i-a servit drept paravan pentru a-si disimula averea, conform unei scrisori din anul 2018 publicata vineri de

- Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, sustine ca fosta sa amanta, aflata in centrul dezvaluirilor despre posibile fapte de coruptie care l-au determinat sa se autoexileze, nu i-a servit drept paravan pentru a-si disimula averea, conform unei scrisori din anul 2018 publicata vineri de presa spaniola,…

- Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, se afla in Emiratele Arabe Unite din data de 3 august, potrivit Casei Regale spaniole, a relatat BBC.Juan Carlos, in varsta de 82 de ani, „a calatorit in Emiratele Arabe Unite in 3 august și a ramas acolo”, a anunțat un purtator de cuvant al Casei Regale spaniole.Juan…

- Oficiul pentru Migratie din Republica Dominicana nu a inregistrat sosirea in aceasta tara a fostului rege Juan Carlos al Spaniei, a declarat marti pentru Reuters departamentul pentru media al biroului. Oficiul pentru Migratie a declarat ca ultima calatorie a fostului rege in Republica Dominicana a fost…

- Nu exista zodii incompatibile, ceea ce inseamna ca daca luam doua persoane din oricare doua zodii la intamplare, ele sunt mai mult sau mai puțin compatibile. Drept urmare, cand doua persoane sunt in zodii compatibile, conviețuirea armonioasa vine aproape de la sine și este la indemana oricui. Despre…

- Juan Carlos este cunoscut pentru stilul de viata opulent pe care il ducea, dar vestea ca are o avere ascunsa in doua conturi offshore i-a cutremurat pe oficialii spanioli, relateaza BBC. El parea ca va ramane in istoria Spaniei drept un lider care a scos Spania din dictatura, implementand cu succes…

- Curtea Suprema a Spaniei a anunțat luni deschiderea unei investigații cu privire la fostul rege Juan Carlos pentru a stabili daca acesta poate fi cercetat penal în cazul atribuirii unui contract de catre Arabia Saudita pentru construirea unei linii feroviare de mare viteza, relateaza Reuters.Un…

- Liderul deputatilor liberali, Florin Roman, spune ca "PNL a iesit cu motoarele turate" de la intalnirea pe care liderii formatiunii au avut-o marti seara cu presedintele Klaus Iohannis."PNL a iesit cu motoarele turate de la aceasta intalnire, cu o echipa puternica, unita si consolidata in…