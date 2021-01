Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul National Financiar din Franța a deschis o ancheta preliminara pentru trafic de influenta vizand activitati de consiliere in Rusia ale fostului presedinte Nicolas Sarkozy. Procurorii au in vedere și o eventuala acuzație de spalare de bani in scop infracțional.

- Parchetul national financiar a cerut marti patru ani de inchisoare, dintre care doi cu suspendare, impotriva fostului presedinte al Republicii Nicolas Sarkozy, judecat pentru coruptie si trafic de influenta, un proces fara precedent in Franta, relateaza AFP, citeaza Agerpres.

- La Paris a inceput procesul in care fostul presedinte francez, Nicolas Sarkozy, e judecat pentru coruptie si trafic de influenta. Sarkozy a denuntat cu acest prilej „infamiile” cu care este „urmarit de sase ani”. In cazul in care va fi gasit vinovat, fostul sef de stat risca 10 ani de inchisoare si…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a denuntat luni 'infamiile' cu care este 'urmarit de sase ani', la reluarea procesului in care este judecat pentru coruptie si trafic de influenta, intr-un asa-numit caz al 'interceptarilor', alaturi de avocatul sau Thierry Herzog…

- Un fost presedinte trimis in fata unui tribunal pentru fapte de coruptie, o premiera in istoria postbelica a Frantei: Nicolas Sarkozy va fi judecat incepand de luni la Paris in dosarul ''interceptarilor'', alaturi de avocatul sau Thierry Herzog si de fostul inalt magistrat Gilbert…

- Bogdan Olteanu va ajunge dupa gratii in cursul zilei de joi, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat la 5 ani de inchisoare pentru trafic de influenta. Decizia magistratilor este definitiva.