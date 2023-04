Fostul preşedinte Donald Trump şi-a depus vineri declaraţia fiscală personală la Comisia Electorală Federală Rapoartele ofera totusi o imagine financiara imprecisa, deoarece candidatii trebuie sa isi raporteze activele si pasivele doar in intervale largi. Declaratia de vineri ii permite lui Trump sa evite sa plateasca o taxa de intarziere de 200 de dolari dupa ce a ratat un termen limita anterior pentru depunerea acesteia, prima din candidatura sa din 2024 pentru presedintie. Raportul de 101 de pagini ofera cateva perspective noi despre finantele lui Trump de cand si-a incheiat mandatul, inclusiv afacerea sa din retelele sociale si vanzarea de anul trecut de carduri de tranzactionare digitale cunoscute… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

