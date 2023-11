Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Jimmy Carter s-a alaturat succesorilor sai, Joe Biden și Bill Clinton, la o slujba de pomenire pentru soția sa Rosalynn, in Georgia, Atlanta. Prima doamna Jill Biden și cele patru predecesoare ale sale, in viața, au fost, de asemenea, prezente, alaturi de familia Carter și alți politicieni…

- Jimmy Carter, in varsta de 99 de ani, a sosit marti la funeraliile sotiei sale Rosalynn in Atlanta, o aparitie publica foarte rara a fostului presedinte american care primeste ingrijiri paliative din februarie, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fostul lider democrat a fost adus intr-un scaun cu rotile…

- Papa Francisc l-a demis pe episcopul Joseph E. Strickland din Tyler, Texas, unul dintre cei mai inversunati critici ai sai din randul conservatorilor catolici din Statele Unite, conform unui comunicat al Vaticanului emis sambata, transmite Reuters.

- Fostul premier albanez Sali Berisha, ginerele acestuia si inca un suspect sunt inculpati pentru coruptie, au anuntat duminica anchetatorii din cadrul parchetului special pentru combaterea coruptiei si infractiunilor organizate (SPAK), citati de AFP si Reuters.

- Presedintele american Joe Biden va pune 'intrebari dificile' in intalnirile pe care le va avea cu lideri israelieni in deplasarea sa in Orientul Mijlociu, care a fost deja bulversata de o lovitura asupra unui spital din Fasia Gaza, in care au murit sute de palestinieni, transmite Reuters. Biden merge…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a plecat miercuri spre Israel pentru a-și arata solidaritatea cu poporul israelian și pentru a preveni extinderea razboiului in Orientul Mijlociu, potrivit Reuters.

- Doi cosmonauți ruși și un astronaut american au plecat de pe Stația Spațiala spre PamantCapsula spațiala in care se afla astronautul american Frank Rubio și cosmonauții ruși Serghei Prokopyev și Dmitri Petelin s-a desprins miercuri de pe Stația Spațiala Internaționala (ISS) și a plecat spre Pamant,…

- Generalul Brice Oligui Nguema a depus luni juramantul de presedinte al Gabonului, in fata magistratilor Curtii Constitutionale din Libreville, transmite Reuters.Ofiterii si oficialii civili prezenti l-au aclamat ridicati in picioare la sosirea la ceremonie si inca o data dupa ce a fost investit ca…